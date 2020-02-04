Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi - Son Dakika

Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi

6 saat önce

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nce gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi verildi.

Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi, System.String[]

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nce gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi verildi.


Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi koordinasyonunda yürütülen gebe bilgilendirme sınıfı programı kapsamında; gebelere doğum ve gebelikle ilgili bilgi, beceri kazandırmak ve normal doğumun teşviki amacıyla; doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, doğumun evreleri, riskli gebelikler, gebelikte tehlike işaretleri, lohusalık, acil durumlar, bebek bakımı ve emzirme, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları konularında eğitim verildi.


Bayburt Devlet Hastanesi Gebe Okulu sorumlusu Ebe Şeyda Güler, Gebe Okulu çalışanı Hemşire Nuray Tekçe tarafından, TSM Gebe Bilgilendirme Sınıfı çalışanları ve Sağlık Evlerinde görev yapan sağlık personellerine müdürlüğün konferans salonunda eğitim düzenlendi. - BAYBURT

İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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