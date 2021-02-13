Gebe karacayı vurup derisini yüzdüler - Son Dakika

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Gebe karacayı vurup derisini yüzdüler

BARTIN - Bartın'da kaçak avlanan ve gebe karacayı vurarak derisini yüzüp parçalayan şahıslar yakalandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma Kontrol Çalışmaları kapsamında Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyünde ormanlık alanda kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı.

Şahısların dişi ve gebe bir karacayı vurdukları, etlerini pay etmek üzere derisini yüzdükleri anlaşıldı. Ayrıca kaçak avcılar tarafından vurulan dişi ve gebe karacanın karnından 2 adet cenin çıktığı tespit edildi.

Kaçak avlanan 5 şahıstan 4'ünün avcılık belgesine de sahil olmadıkları öğrenilirken şahısların üzerinde bulunan 4 adet silah ve 2 adet av bıçağına el konuldu.

Avcılık belgesi olmadan avlanan 4 şahsa avcılık belgesi olmadan avlanmak, koruma altına alınan hayvanları avlamak, üreme sezonunda hayvanları rahatsız etmek, av günü dışında avlanmak, takozsuz silah ile avlanmak ve 3 adet karaca vurmaktan idari işlem yapılacağı, belge sahibi avcıya ise av günü dışında avlanmak, üreme sezonunda avlanmaktan idari işlem yapılacağı öğrenildi.