Son Dakika Haberleri: Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması
Son Dakika Güncel Haber

Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması

56 dakika önce

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması, System.String[]
Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalatmasını üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.
Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Defne, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]