Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada

17.03.2021 10:45
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da, kimliği belirsiz kadının, spor salonu çalışanlarının beslediği gebe kediye iş yerinin önünde eliyle vurup, çanta fırlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da, kimliği belirsiz kadının, spor salonu çalışanlarının beslediği gebe kediye iş yerinin önünde eliyle vurup, çanta fırlatması güvenlik kamerasına yansıdı. Spor salonu çalışanları, görüntüyü sosyal medyada paylaşarak, tepki gösterirken, polise de şikayette bulundu.

Olay, dün Keçiören ilçesindeki spor salonu önünde yaşandı. Kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz kadın, salonun önündeki sandığın üzerinde oturan kediye tokat atıp, yoluna devam etti. Kısa süre sonra tekrar geri dönen kadın, bu kez kediye çantasını fırlattı. Kedi, can havliyle uzaklaşırken, kadın da yoluna devam etti. Çevredekilerin uyarısı üzerine güvenlik kamerası kaydını izleyen spor salonu çalışanları, kadının kediye uyguladığı şiddeti görünce şaşkına döndü. Salon çalışanları, görüntüyü sosyal medyada paylaşarak, duruma tepki gösterdi ve polise şikayette bulundu. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüde kediye tokat atıp, çanta fırlatırken yansıyan kadın tepkilere neden oldu.

'TÜM GÜCÜYLE VURUP, ŞİDDET UYGULUYOR'Olaya tepki gösteren spor salonu çalışanı Büşra Şahin, kedinin 5 aylık gebe olduğunu söyleyerek, "Aslında bir sokak kedisi; ama 3-4 aydır bizim salonumuzda ve içeri girip çıkıyor. Mama, su kabı gibi her şeyi aldık ve onu besliyoruz. Özellikle galoş kutusu üzerinde yatmayı çok seviyor. Her zaman onun yeri orasıdır. Buraya gelen bütün üyeler de bunu biliyor. Gelen geçen herkes onu sever. Yaşanan olayda ise yoldan geçen bir kadın, biz yokken gelip kediye bütün gücüyle vurarak şiddet uyguluyor. Kedimiz de bu arada hamile zaten. Doğumuna da çok az kaldı. O yüzden de çok endişelendik bir şey olacak diye. Çok şükür şu an hiçbir şeyi yok." ifadelerini kullandı.'BAŞKA HAYVANLARA DA ZARAR VEREBİLİR'Büşra Şahin, şikayetçi olduklarını anlatarak, "Böyle bir şey yapan insanın normal olabileceğini düşünmüyorum. Geri dönüp elindeki büyük çanta ile vurmaya çalışıyor kediye. Allah'tan isabet etmiyor. Kedi kaçmayı başarmış. Kim olduğuna ulaşamadık. Her yerde gerekli paylaşımları yaptım. Sonuç alırsak çok mutlu olurum; çünkü yaptığı hareket normal bir hareket değil. Başka hayvanlara da aynı şekilde zarar verebilir. Böyle insan trafiğinin yoğun olduğu bir cadde üzerinde bunu yapabiliyorsa daha tenha, sokak aralarında neler yapabilir düşünmek istemiyorum" diye konuştu.Görüntü dökümü: Kadının kediye vurma anına ait güvenlik kamerası görüntüsüÇalışan Büşra Şahin ile röp.Kediden görüntüGenel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -


Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada
Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gebe kediye şiddet kamerada - Son Dakika


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