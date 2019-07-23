Son Dakika Haberleri: Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar (2)
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Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar (2)

1 saat önce

Adana'da 3 kişinin, sokakta yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da 3 kişinin, sokakta yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edildi.
Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen kediyi görüyor.
Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor.
Kedi köpeğin saldırısı sonucu telef oluyor. Bu anları bir kadın, bebek arabasındaki ve yanındaki iki çocuğuyla çaresizce izliyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşıyor.
Hayvanın sahibi Zehra Kuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiklerini ancak kediyi kurtaramadıklarını belirtti.
Yapılanın "canilik" olduğunu belirten Kuşçu, "O kedi ailemizden biri gibiydi." dedi.
Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar (2)
Seyhan, Defne, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:48 Kaynak: AA
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