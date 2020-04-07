Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğum yaptığı yerde suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Erdemli'nin 9 Ocak mevkiinde yer alan Lemas Vadisi Kanyonu'ndaki Limonlu Deresi, yağışlar ve yüksek kesimlerden gelen kar suları nedeniyle yükseldi. Dere yatağını ikiye ayıran su, çobanlarla birlikte hayvan otlatmaya gittiği tahmin edilen bir köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğü itfaiye ekipleri, bölgeye ulaştı. Arama kurtarma eğitimli itfaiye ekibinden 1 kişi, beline halat bağlayarak derinlik ölçmeye yarayan teçhizatla birlikte karşıya geçti.

KÖPEKLERE ULAŞTILAR