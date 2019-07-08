Gebe okulu 100'ncü mezununu verdi
1 saat önce
Özel Hayat Hastanesi tarafından 4 dönemdir düzenlenen "Gebe Okulu" eğitim programı, 100'ncü mezununu verdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
Özel Hayat Hastanesi'nin düzenlediği "Gebe Okulu" eğitim programının dördüncü dönemi sona erdi.
Eğitimleri 3 hafta süren yeni anne adayları ile tecrübeli anneler bir arada tecrübe paylaşımında bulunurken, Anne adaylarının hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar, psikolojik değişimler ve doğru emzirme gibi önemli konuların eğitimleri uzman hekimler tarafından verildi.
3 hafta süren eğitim programında bugüne kadar 100 anne adayı, süreci başarıyla tamamlayarak, sertifikalarına kavuştu.
Anneler, gebe okulunda aldıkları teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra gebe pilates ve yogası sayesinde daha kolay ve bilinçli bir doğum süreci geçirdiklerini belirterek, Anne adayları verilen bu hizmetten dolayı son derece memnun olurken bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok
Ünlü sunucu Nur Viral ile eski başdanışman Cemil Ertem boşandı mı?
Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi