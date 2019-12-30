Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı - Son Dakika
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Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı

6 saat önce

Malatya'da üç grup halinde gerçekleştirilen Gebe Okulu eğitimlerinin 2019 yılı programları tamamlandı.

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Malatya'da üç grup halinde gerçekleştirilen Gebe Okulu eğitimlerinin 2019 yılı programları tamamlandı.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Gebe Okulu Aralık ayı eğitimlerinde, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Murat Altındağ tarafından gebelik anatomisi ve fizyolojisi, bebek gelişimi anlatıldı ve anne adaylarının soruları cevaplandı. Eğitimlerde, Ebe Şükran Görgel ve Ebe Günay Aktaş tarafından anne adaylarına gebelikte fiziksel değişikler, tehlike belirtileri, bağışıklama, günlük yaşam ve daha pek çok konu anlatıldı ve doğum korkuları üzerine konuşuldu. Diyetisyen Tuğçe Köse, gebelikte ve lohusalıkta beslenme önerilerini anne adayları ile paylaştı. Psikolog Nazlı Korap ise hamilelik ve lohusalık psikolojisi konusunda anne adayları ile sohbet etti. 1. 2. ve 3. grupların ikinci eğitimlerinde ise Kadın Doğum Uzmanı Barış Çıplak tarafından doğumun fizyolojisi, doğum süreci ve sezaryen doğum anlatıldı ve anne adaylarının soruları cevaplandı. Ebe Şükran Görel ve Ebe Günay Aktaş tarafından anne adaylarına doğumda uygulanan tıbbi müdahaleler, doğum sürecinde nefes teknikleri, perine masajı, gebelikte esneklik ve güçlendirici özellik sağlayan pilates, yoga hareketleri, doğum kasılmaları ile baş etme yöntemleri, masaj teknikleri, aktif doğum pozisyonları gibi birçok konu anlatıldı. Fizyoterapist Ceren Buğday tarafından da gebelik ve doğum sonu egzersizleri uygulamalı olarak gösterildi. Gebe Okulu Aralık ayının son grup eğitimlerinde de, anne adaylarına Ebe Şükran Görsel tarafından lohusalık dönemi, kontraseptif yöntemler, yeni doğan ve özellikleri, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, banyosu, masajı gibi birçok konu uygulamalı olarak anlatıldı.


Eğitimlerin ardından sertifikalarını alarak mezun olan anne adayları, doğumhane ve servisleri gezerek ebeleri ile tanıştı.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili anne adayları, siz de ücretsiz doğuma hazırlık eğitimlerine katılmak için hafta içi mesai saatleri içinde hastanemiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 1. Katta hizmet veren Gebe Okulunu ziyaret edebilir veya 0 (422) 212 10 12- Dahili 5358 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz" denildi. - MALATYA

Malatya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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