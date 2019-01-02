Son Dakika Haberleri: Gebe Okulu" İlk Mezunlarını Verdi

Gebe Okulu" İlk Mezunlarını Verdi

59 dakika önce

Kırklareli Devlet Hastanesinde açılan "Gebe Okulu" ilk mezunlarını verdi.

Gebe Okulu
Kırklareli Devlet Hastanesinde açılan "Gebe Okulu" ilk mezunlarını verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler yetiştirmek amacıyla açılan okuldaki eğitimlere katılan 4 anne adayına belgelerinin verildiği belirtildi.

Baba adaylarının da katılım sağlandığı eğitimlerde doğum süreci, beslenme, egzersizler, bebek bakımı ve doğum sonrasında yapılması gerekenler gibi konularda eğitim verildiği bildirilen açıklamada, bu eğitimlerin çok önemli olduğu ifade edildi.

Tüm anne adaylarının okula davet edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Anne adaylarımızı doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla hastanemiz bünyesinde açılan okulumuza tüm anne ve baba adaylarımızı bekliyoruz. Burada gerçekten çok ciddi bilgiler paylaşılarak anne adayları bilgilendiriliyor. Bu eğitimlerle de normal doğumda özendiriliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Kırklareli, Anne, Sağlık
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