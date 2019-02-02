Gebe Okulu'nda İkinci Dönem Sona Erdi

Özel Hayat Hastanesi'nin düzenlediği "Gebe Okulu" eğitim programının ikinci dönem kapanış eğitiminde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, hastane bünyesinde geçtiğimiz yıl 2 bin 500 doğumun gerçekleştiğini söyledi.

İkinci dönemdeki eğitim kapsamında anne adaylarına; "Gebelik ve Doğum, Doğuma Hazırlık-Doğum Eyleminde Ebenin Rolü, Doğum Eyleminde Anestezi Yöntemleri-Epidural- Spinal-Genel Anestezi, Gebelikte Diş Problemleri, Doğum Sonrası Yenidoğan Takibi, Anne Sütü, Gebelikte ve Sonrasında Doğru Beslenme, Prenatal Stresin Anne-Çocuk Üzerindeki Etkisi, Gebelikte ve Sonrasında Hemoroid-Safra Kesesi-Meme Rahatsızlıkları, Gebelikte Doğru Duruş ve Nefes Egzersizi Teknikleri-Gebe Platesi" gibi konularda bilgiler verildi.

3 HAFTALIK EĞİTİM

3 haftalık periyottaki eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adayları, düzenlenen kapanış töreninde sertifikalarını aldı. Törende konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adaylarını tebrik etti. Dr. Özkul, Özel Hayat Hastanesi'nin, doğum başta olmak üzere tüm branşlarda Bursa'nın en iyilerinden birisi olduğunu söyledi.

2018'DE 2BİN 500 DOĞUM

Geçen yıl hastane bünyesinde 2 bin 500 doğumun gerçekleştiğini hatırlatan Dr. Özkul, "Sağlık il müdürlüğümüz de birkaç aydır Bursa'daki özel hastanelerin içinde en çok doğum yapılan hastane olduğumuzu bizlerle paylaştılar. 2018 yılı toplam doğum sayımız 2 bin 500'dür" dedi.

Kalitenin ve hasta memnuniyetinin önemine dikkat çeken Dr. Özkul, "Hastalarımızın memnuniyetleri çok önemli. İnsanımızın teveccühü, benimsemesi kabullenmesi de önemli. Sizlere de bu süreci bizlerle yaşadığınız için teşekkür eder, sağlıklı bir doğum dilerim" diye konuştu.

Dr. Ahmet Özkul'un yaptığı konuşmanın ardından Gebe Okulu eğitim programının yetkilileri tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.