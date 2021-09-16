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Gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor - Son Dakika

Gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor

16.09.2021 12:12
Gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor, System.String[]

Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman, gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Gebeliğin 13'üncü-14'üncü haftasına gelindiğinde ultrasonografik detayların, tarama testlerinin kabul edilir sınırlarda...

Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman, gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Gebeliğin 13'üncü-14'üncü haftasına gelindiğinde ultrasonografik detayların, tarama testlerinin kabul edilir sınırlarda bulunması ve doktorunuzun herhangi bir tanısal teste gerek duyulacak risk taşımadığınızı bildirmesi durumunda gebelik sürecindeki en önemli dönemecin geride bırakıldığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu Bayındır Söğütözü Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, gebelikte ilk 3 ay, tüm sürecin en önemli ve en riskli ayları arasında yer alıyor. Bu noktada gebeyi iyi tanıyan ve izleyen perinatologun (riskli gebelikler uzmanı) varlığı, gebeliğin daha rahat geçmesine yardımcı olacağı gibi bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine de olumlu etki ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Danışman, gebelikte ilk aylara dikkat edilmesinin, anne ve bebeğin sağlık kontrollerinin yapılmasının önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Beklenen regl gününün geçmesi, gebe olunduğunun düşünüldüğü ilk anlardan biridir. Eczaneden alınacak idrardan gebelik testi, hızlıca sonuç verip merakı giderebilir. Ancak tamamen emin olmak için kandan gebelik hormonuna baktırarak daha kesin bir sonuca ulaşılabilir. Kesin sonuca ulaşıldıktan sonra ise uzmanların anne adayını muayene etmeden ve bebeği görmeden, bebeğin durumu hakkında tam bilgi sahibi olunması mümkün değildir. Muayeneye gelinmeden bu aşamada, gebeliğin rahim içinde olup olmadığından emin olamayız. Gebelik rahmin dışına, rahim kanalına ya da varsa önceki gebeliğin sezaryen yerine bile yerleşmiş olabilir. Bunların öğrenilmesi için mutlaka ilk gebelik muayenesinin yaptırılması ve vajinal ultrasonografinin kesinlikle reddedilmemesi gerekir."

Danışman, gebeliğin düzgün yerleşiminin, çok kompleks bir yapıda olan gebelik kesesinin, embriyonun ve embriyo eklerinin durumunun yanı sıra olası çoğul gebelik, olası kanama alanları, embriyo büyüklüğü ve kalp atım uyumunun çok büyük önem taşıdığını aktararak, bu bulguları kesinleştirmek için tek bir muayenenin yetmeyebileceğini, doktorun, belirlediği aralıklarla tekrar muayene etmek isteyebileceğini ve bu dönemde kandaki gebelik hormonu artışının da izlemesinin gerekebileceğini bildirdi.

"Önemli olan, sizi iyi bilen ve izleyen doktorunuzun olmasıdır"

Gebeliğin 6'ncı-7'nci haftasında ise her şeyin olumlu gitmesinin bu aşama için her şeyin yolunda olduğunu gösterdiğini ancak iki hafta sonra bir muayene daha yaptırıp, bebeğin iki haftalık süreçteki büyüme durumunun değerlendirilmesinin uygun olacağını belirten Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki haftanın ardından, yani 8'inci-9'uncu hafta muayenesinde bebeğin uygun büyüklükte olduğu, kalbi beklenen hızda ve düzende attığı, koryonun, zarların, sıvının, rahim kanalının ve yumurtalık bölgelerinin olağan izlenmesi, yine de bebek için her şeyin yolunda gideceğini göstermez. Bu haftalarda ilk üç ay için bebeğin iyilik halini belirlemede hangi ultrasonografik muayenelerin, hangi tarama ve tanı testlerinin yapılacağı konusunda bilgilendirme ve aydınlatma yapılır. 12'nci-13'üncü hafta biometrik zamanında ise eğer ilave bir tanı gerekmezse süreç tamamlanır.

Gebeliğin 13'üncü-14'üncü haftasına gelindiğinde ultrasonografik detayların, tarama testlerinin kabul edilir sınırlarda bulunması ve doktorunuzun herhangi bir tanısal teste gerek duyulacak risk taşımadığınızı bildirmesi durumunda, gebelik sürecindeki en önemli dönemecin geride bırakıldığını söyleyebiliriz. Hatta istatistikler gösteriyor ki bu süreç doğru yönetilip, eksiksiz tamamlandı ise ve bundan sonraki süreçler de aynı kalitede izlenip, maternal sorun olmazsa yüzde 95 ihtimalle bebek evine sağlıklı bir şekilde gelecektir. Fakat yine de gebelikte her şey iyi gidecek diye bir öngörü yapılması doğru olmaz. Önemli olan, sizi iyi bilen ve izleyen doktorunuzun olmasıdır. Bu, riskleri en aza indirip sağlıklı bir gebelik yaşamanıza yardımcı olacaktır."

Türkiye İş Bankası, Ahmet Nuri, Söğütözü, Gebelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebeliğin ilk aylarındaki gelişim sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor - Son Dakika
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