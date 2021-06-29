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Gebelik bulantı ve kusmaları gözünüzü korkutmasın - Son Dakika

Gebelik bulantı ve kusmaları gözünüzü korkutmasın

29.06.2021 09:39
Gebelik bulantı ve kusmaları gözünüzü korkutmasın, System.String[]

Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nihal Çetin, gebelik sürecinde bulantı- kusma şikayetlerine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Hamileliğin en yaygın belirtilerinden olan mide bulantıları ve kusma, anne adaylarının gebeliğe uyumunu zorlaştırabiliyor. Gebeliğin ilk dört ayında yaygın şekilde görülen bu şikayetler yaşam kalitesini de büyük oranda düşürüyor. Gebeliğin doğal bir süreci olan bulantı ve kusma dönemini sorunsuz bir şekilde tamamlamak için, vitamin ve sıvı takviyesi ile beslenme planlamasının yanında anne adayına güven artırıcı ve moral verici konuşmalarla da destek verilmesi gerekiyor.

İlk gebelikte bulantı ve kusmalar daha fazla olur

"Kokularına ve tadına bayıldığım yiyecek ve içecekler, parfüm, oda kokuları ya da herhangi bir başka koku bulantı ve kusmama neden oluyor" diyorsanız anne adayı olabilirsiniz. Bulantı ve kusmalar sıklıkla gebeliğin ilk dört ayında görülmektedir. Nadiren doğuma kadar devam eden inatçı vakalara da rastlanmaktadır. Sabahları uykudan uyanır uyanmaz başlayan bulantılar ağırlaşarak kusmalara neden olmaktadır. Bu durum gün içinde azalarak devam etmektedir. Genç anne adayları ve ilk gebeliklerde bulantı ve kusmalara daha çok sık rastlanmaktadır. Önceki gebeliklerinde bulantı ve kusma yaşayan anne adayları, sonraki gebeliklerinde de aynı durumla karşı karşıya kalabilmektedir.

Bulantı ve kusmalar sosyal yaşamınızı olumsuz etkilemesin

Bebeğinizin ilk haberini veren sabah bulantıları gebeliğin doğal bir sürecidir. Ancak bulantı ve kusma, bazı anne adaylarında gebeliğin başlarında gebeliğe uyumu zorlaştırmaktadır. Bulantı ve kusmalar anne adaylarının sosyal çevresiyle olan ilişkilerini, iş hayatını ve ailesiyle ev yaşantısını da olumsuz etkilemektedir. Psikolojik olarak etkilenerek çaresizliğe sürüklenen bazı anne adayları, bulantı ve kusmalardan ötürü gebeliğini devam ettirip ettirmeyeceği konusunda tereddütler bile yaşayabilmektedir.

Güveninizi ve moralinizi artıran tavsiyeler dinleyin

Anne adayları gebeliklerinin ilk döneminde hastanelere en sık bulantı ve kusma şikayeti ile başvurmaktadır. Hafif bulantı ve kusma şikayeti olan anne adaylarına vitamin desteği, sıvı takviyeleri, gıda önerileri ve uygun ilaç desteği verilmektedir. Anne adaylarının gebelik dönemindeki hayat kalitesi artırmak için yaşadığı bu durumun gebeliğin doğal bir süreci oluğunu anlatmak, güven telkin edici ve moral verici konuşmalarla rahatlatılması da gerekmektedir. Ağır bulantı ve kusma şikayeti olan anne adaylarının ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Ayrıca zayıf gebeler hastane yatış oranları bakımından obezite hastası gebelere göre daha risklidir. Kusmalar bebeği etkilemez ancak tedavi edilmeyen elektrolit dengesizlikleri, annenin besin ve vitamin yetersizliklerinin bebeği etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Bulantı ve kusmaları kontrol altına alabilirsiniz

Anne adaylarındaki bulantı, kusma ve kokulara karşı duyulan hassasiyet, diyet ve yeme alışkanlıklarını da kendiliğinden değiştirmektedir. Gebeliğin ilk dört ayında yaşanan bulantı ve kusmaları kontrol altına almak için anne adaylarının bu önerilere dikkat etmesi gerekir:

Rahatsız olduğunuz koku ve ortamlardan uzak durun

Protein ağırlıklı gıdalarla beslenin

Sık aralıklarla ve küçük porsiyonlarla beslenin

Baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durun

Aşamalı diyet tedavileri planı yapın. (Başlangıçta hafif tavuk suyu, biraz rahatlayınca şehriyeli çorba ve beraberinde tuzlu krakerler alınabilir. Her öğünde 30-60 ml çorba alınarak günde 1-1,5 litreye (1500 kalori) tamamlamaya çalışılır. Bir sonraki aşamada kokusuz olan patates, pirinç, tavukgöğsü, yoğurt, muz, elma, tost gibi mideyi fazla rahatsız etmeyecek besinler günde 6 öğün olacak şekilde tüketilir)

Kraker, tost, leblebi gibi mideyi rahatsız etmeyen besinlerle öğünleri geçirin

Zencefil ve zencefilden yapılmış şeker, tablet ve çaylar tercih edin. (Zencefil çayları 4 gün süre ile günde 4 fincan tüketildiğinde gebelik bulantı kusmaların önlenmesinde bazı hastalarda rahatlama sağlayabilir)

Bol sıvı tüketin (günlük 2500-3000 litre)

Yemeğin rahatsız edici etkilerini önlemek için yemek sonrası mutlaka dişlerinizi fırçalayın

Günlük ihtiyacı karşılayacak vitamin desteği alın

Sebze ve lifli gıdalar sindirimi uzun sürdüğü için mideyi bu dönemde rahatsız edebilir, bu nedenle tüketmemeye çalışın

Portakal ve limonlu meyve suları ile asitli içecekler mide asidini artırdığı için bu dönemde tercih etmeyin

Demir preparatları mideyi tahriş ettiği için bu dönemde kullanmayın

Zencefil, Gebelik, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gebelik bulantı ve kusmaları gözünüzü korkutmasın - Son Dakika


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