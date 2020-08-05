Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin - Son Dakika

Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin

Uzm. Dr. Adnan Haşimi, "Hem anne hem bebeğin hayatını riske sokan gebelik diyabeti görülme sıklığı arttı.

Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin, System.String[]

Uzm. Dr. Adnan Haşimi, "Hem anne hem bebeğin hayatını riske sokan gebelik diyabeti görülme sıklığı arttı. Şeker yükleme testi olarak bilinen glukoz tolerans testinin ihmal edilmemesi ve doğum sonrası da annenin takip edilmesi gerekiyor" dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Laboratuvar Biyokimya Bölümü'nden Uzm. Dr. Adnan Haşimi gebelikte gelişen diyabete dikkat çekti. Gebelik diyabetinin erken teşhis ve tedavi edilmezse hastalığın anne ve bebeğin hayatını riske sokacağı konusunda uyaran Uzm. Dr. Adnan Haşimi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gestasyonel diyabet (GDM) yani gebeliğe bağlı şeker hastalığı, gebelerin ortalama yüzde 4-10'nda görülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gebeliğe bağlı diyabet ve şeker hastalığı (DM) oranı hızlı bir biçimde artıyor. Hastalığın temelinde glukoz metabolizmasında bozulma var. Glukoz metabolizmasındaki bozulma potansiyeli gebelik etkisiyle daha belirgin hale geliyor. Bu sorun tanı almaz ve tedavi edilmezse ileriki süreçte aralarında diyabet olmak üzere pek çok hastalığa zemin hazırlıyor. Gestasyonel diyabet  gebeliğin sonlanmasıyla ortadan kalkabileceği gibi, gizli şeker olarak da bilinen glukoz metabolizma bozukluğu halinde sürebiliyor ya da şeker hastalığına dönüşebiliyor."

YAŞAM BOYU SÜREN GİZLİ RİSK

Gebeliğe bağlı diyabet hastalarının hamilelik ve doğumda komplikasyonlarla karşılaşma ihtimalinin olmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Adnan Haşimi, "Ayrıca bu hastalığa mustarip annelerin dünyaya getirdiği bebeklerin şeker hastası olma ihtimali de fazladır. Anne, bebek sağlığının korunması, bireylerin ileri yıllarda karşılaşabilecekleri bazı hastalıkların önlenmesi ya da geciktirilmesi sorunun erken tanısıyla mümkündür. Bunun için halk arasında şeker yüklemesi olarak bilinen glukoz tolerans testinin yaptırılması hayati derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.

TESTTE ALINAN ŞEKER ZARAR VERMEZ

Son yıllarda kamuoyuna yansıyan glukoz tolerans testinin zararlı olabileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Haşimi, "Test sırasında içirilen az miktardaki glukozun anneye veya bebeğe zararı olduğu yönündeki mesnetsiz iddialar doğru değildir. Bu görüşü destekleyecek hiçbir bilimsel bulgu yoktur. Aksine bu testin yapılması, anne ve bebek sağlığının teşhis ve takibi açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra Uluslararası Kadın Hastalıkları/Doğum Birlikleri ve Çocuk Sağlığı Dernekleri tarafından çok faydalı bulunmakta ve ısrarla teşvik edilmektedir" bilgisini verdi.

GLUKOZ TOLERANSI NASIL TESPİT EDİLİR

Gebelikte glukoz tolerası testinin basit ve son derece güvenilir olduğunu söyleyen Haşimi, "Gebeliğe bağlı diyabetin teşhis kriterleri bilimsel olarak ortaya konmuş olan kurallar çerçevesinde laboratuvar analizleriyle ölçeklendirilmiştir. Buna göre, gebeliğin belirli dönemindeki anne adayına 50 ila 100 gram glukoz verilir. Anne adayından açlık kan örneğinin dışında belirli aralıklarla kan örneği de alınarak analiz edilir. Test süresi hekim tarafından tercih edilen testin tipine göre 1 ila 3 saat sürer" dedi.

Gebelik diyabetinin doğumdan sonra da titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Haşimi, "Gebeliğe dayalı diyabet tanısıyla takip edilenlerde doğum sonrası kan şekeri genellikle normal seviyeye iner, dolayısıyla riskin varlığı unutulur ya da göz ardı edilir. Doğum sonrası testler yapılmaz veya ertelenir. Ancak gebelik diyabeti yaşayanların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde şeker hastası olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle doğum sonrası hekimin uygun bulacağı zamanda ilk kontrol yapılmalı, sonuç normal seviyelerde olsa dahi 2-3 yıl aralıklarla kan şekeri kontrolüne ve takibine devam edilmelidir" diye konuştu.

HASTA KENDİ SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE OLMALI

Haşimi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Testlerin doğru sonuçlanması için akli melekeleri yerinde olan hastanın kendisine izah edilen davranışları (açlık süresi, test öncesi ilaç kullanılması ya da ilacın bırakılması, fiziksel efor veya istirahat, gibi) yapması ve uygulaması gerekir; bu konularda hekim/tedavi kurumunun takip yetki ve sorumluluğu yoktur, bu hususlar bizzat hasta tarafından yapılması gerekenlerdir. Bu davranışların hasta tarafından uygun biçimde yapılmaması testin hatalı bulunmasına, dolayısıyla tanının ve tedavinin hatalı veya yetersiz olmasına yol açabilir. Her laboratuvar testinde hastanın bizzat kendisinin sorumluluğu vardır. Bu husus ilginçtir ki çok yerde işlenmez ve bu konu ihmal edilir; sonuçta test belki de defalarca tekrar edilmek zorunda kalınır. Glukoz yükleme de nispeten sık kullanılan bir test olmasına rağmen hasta uyum hataları nedeniyle hatalı bulunabilenlerden birisidir."


Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Gündüz vakti zil zurna sarhoş olup ortalığı birbirine kattılar Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi Kopenhag taraftarları, Başakşehir'in kaldığı otelin önünde havai fişek patlattı Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı         
14:03
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor         
13:41
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı         
13:18
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı 2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı         
13:15
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı         
13:02
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor         
11:03
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler         
10:59
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi         
10:41
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti         
10:41
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti         
02:43
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Hastanenin Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı         
20:15
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 16:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei