Gebelik dönemindeki kadınların yüzde 15'inde varis oluşumu görülüyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Selçuk, gebelik döneminde bacaklardaki basıncın artarak varis oluşumuna zemin hazırladığını belirterek, "Toplardamar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak gebelerin yaklaşık yüzde 15'inde bacaklarda varis oluşumu görülür. Gebelikte oluşan varisler gebeliğin üçüncü ayından itibaren artma eğilimindedir." ifadelerini kullandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Emre Selçuk, gebelik döneminde hormonal değişikliklere bağlı olarak toplardamarlarda genişleme ve damar geçirgenliğinde artış görüldüğünü kaydetti.

Selçuk, bir yandan karın içinde büyüyen bebeğin ana toplardamarlara bası yapması nedeniyle bacak damarlarındaki basıncın arttığını, tüm bu değişikliklerin gebelerde yaygın olarak görülen bacak ödemine sebep olurken, varis hastalığına da zemin hazırladığını belirtti.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Toplardamar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak gebelerin yaklaşık yüzde 15'inde bacaklarda varis oluşumu görülür. Gebelikte oluşan varisler, gebeliğin 3. ayından itibaren artma eğilimindedir. Ailesinde varis hikayesi olanlarda, 35 yaş üzeri gebelerde, birden fazla doğum hikayesi olanlarda gebelik süresince varis oluşma riski belirgin olarak artıyor. Özellikle doğuma yaklaştıkça varis oluşumunda artış ve var olan varislerde kötüleşme görülebiliyor. Varislere bağlı olarak bacak ödeminde artış, ağrı, kaşıntı ve kramplar gebelerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gebelikteki hormon değişikliklerine bağlı olarak damar pıhtılaşması riski de artıyor."

"İlerleyen varis hastalığı, iyileşmeyen ayak yaralarına neden olabilir"

Op. Dr. Emre Selçuk, bacaklarda toplardamar sistemindeki kapakçıkların yıpranması, damar duvarının hasarı veya geçirilmiş damar tıkanıklarının toplardamar yetmezliğine (venöz yetmezlik) neden olduğunu, bu hastalığın bacaklarda sebep olduğu değişikliklere ise "varis" adı verildiğini hatırlattı.

Cilt altındaki toplardamarların genişlemesi ve görünür hale gelmesiyle kendini gösteren varisin, bacaklarda ödem, ağrı ve kramplara neden olabileceğini vurgulayan Selçuk, "Hastalığın ilerlemiş evrelerinde ise zor iyileşen ayak yaraları (venöz ülser) veya toplardamar pıhtılaşması (derin ven trombozu) görülebilir. Eğer gebelik döneminde varis ile ilgili belirtilerden bir ya da birkaçını gözlemliyorsanız veya daha önceki gebeliklerinizde herhangi bir toplardamar rahatsızlığı geçirdiyseniz bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına muayene olmalısınız. Hekiminiz, hastalığınızın seviyesi ve doppler ultrason verilerine göre bireysel tedavinizi düzenleyecektir." ifadelerini kullandı.

Gebelerde varis tedavisinin, diğer varis hastalarına göre daha büyük hassasiyet gerektirdiğini belirten Selçuk, modern varis tedavilerinin birçok varis hastası için etkili tedavi olanakları sunduğunu aktardı.

Gebelik döneminde çok nadir durumlar haricinde sadece varis çorabı kullanımı ve yaşam tarzı değişiklerinin önerildiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Gebelik döneminizde venöz yetersizlik tanısı aldıysanız mutlaka doktorunuzun önereceği size uygun varis çorabını kullanmanız hem hastalığınızın ilerlemesini yavaşlatacak hem de yaşam kalitenizi artıracaktır. Varis çorabı kullanımına rağmen şikayetleri devam eden hastalarda destekleyici tedavi olarak hekimin önereceği venotonik ilaçlar kullanılabilir. İleri varis hastalarının gebelik döneminde kan sulandırıcı ilaç kullanmaları gerekebilir. Bacak kaslarının güçlü kalmasını sağlayacak yürüyüş, yüzme, yoga gibi fiziksel egzersizler toplardamar sistemini destekleyecektir."