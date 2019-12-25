Gebelik öncesi kontrol şart - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gebelik öncesi kontrol şart - Son Dakika Ekonomi

Gebelik öncesi kontrol şart

6 saat önce

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Doktor Öğretim Üyesi Emine Aydın, riskli gebeliklerin tespit edilebilmesi için, gebelik planlayan anne adaylarının gebelik öncesi kontrollerini yaptırmasının önem taşıdığını belirterek, "Daha önce tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının...

Gebelik öncesi kontrol şart, System.String[]

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Doktor Öğretim Üyesi Emine Aydın, riskli gebeliklerin tespit edilebilmesi için, gebelik planlayan anne adaylarının gebelik öncesi kontrollerini yaptırmasının önem taşıdığını belirterek, "Daha önce tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının ise mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada yüksek riskli gebeliklerde hekim takibinin önemine ve hamileliklerin pek çoğunun problemsiz seyredip, sağlıklı bebek doğumu ile sonuçlandığına dikkati çekti.


Daha küçük bir grupta, gebeliğin başında var olan ya da gebelikle birlikte ortaya çıkan anne veya bebeğin sağlığını tehdit edebilecek durumların olabileceğine işaret eden Aydın, "Obstetride bu gebelikler genel olarak 'yüksek riskli gebelikler' olarak tanımlanır. Bu gebeliklerin uzman ellerde takip edilmesi ise oldukça önemli" ifadelerini kullandı.


"Yüksek riskli" olarak tabir edilen bu durumun, tüm gebeliklerin yaklaşık olarak yüzde 6 ila 8'ini oluşturduğunu belirten Aydın, "Buna karşılık altta yatan neden varlığında, problemin kötüleşme ihtimali yüzde 50 civarında bildirilmektedir. Riskli gebeliklerin tespit edilebilmesi için, gebelik planlayan anne adaylarının gebelik öncesi kontrollerini yaptırması önem taşır. Daha önce tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının ise mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Sorunsuz giden gebeliklerde dahi durum her an değişebildiğinden tüm gebelerin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından takip edilmesi, gerekli hallerde Perinatoloji uzmanınca değerlendirilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.


9 riskli gebeliğe dikkat


Aydın, Perinatoloji'nin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığına bağlı bir üst ihtisas alanı olduğunu anımsatarak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları arasında yapılan bir merkezi sistem sınav neticesinde seçilmiş olan hekimlerin 3 yıl boyunca aldıkları eğitim sonucunda Perinatolog unvanı aldığını kaydetti.


Anne karnındaki bebeklerde görülen anomaliler, bebeğin sıvısının artması ya da azalması, çoğul gebelikler, bebeklerde büyüme kısıtlılığı ile birlikte olan gebelikler, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerinin Perinatoloji'nin alanına girdiğini ifade eden Aydın, "Aynı zamanda annede sistemik hastalık varlığı plasenta previa ve plasenta akreata gibi kanama riskinin yüksek olduğu durumlarda Perinatoloji alanına girer." değerlendirmesinde bulundu.

Çamlıca, Aydın, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmeli

Son Dakika Haberleri
17:48 Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Son Dakika Ekonomi
17:44 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:43 AR-GE'ye en çok yatırımı ABD yaptı - Son Dakika Ekonomi
17:29 Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:28 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:27 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:58:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebelik öncesi kontrol şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]