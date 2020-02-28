Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz - Son Dakika

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından, Nizip Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu'nda "Gebelikte Bakım-Beslenme ve Egzersiz" konulu halka açık konferans düzenlendi.



"Gebelikte Bakım" konulu sunum yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, "Gebelik biz kadınlar için yeni bir başlangıç- yeni umutlar- artı değerdir" dedi. Adet görmeme, bulantı, kusma mide kapaklarının gevşemesine bağlı ekşime, yanma, hazımsızlık ve gaz şikayeti, bağırsakların yavaş çalışması sonucu kabızlık, vajinal akıntı miktarında artış, kilo alımı (9 - 12 kg), memelerde büyümenin gebelikle başlayan değişiklikler arasında bulunduğunu belirten Prof. Dr. Tuna, diğer değişiklikleri şöyle sıraladı:



"Gerginlik ve hassasiyet, meme uçları ve çevresinde renk koyulaşması, süt yapımının başlaması, memeden süt gelmesi, kalsiyum depolarında azalma, diş eti hassasiyeti, fırçalandığında kanama kansızlık (anemi), ciltte çatlaklar, lekelenmeler, kuruluk ve cilt kuruluğuna bağlı kaşıntı, diyabet hastalığına yatkınlık, ilk ve son aylarda sık idrara çıkma, çarpıntı, baygınlık hissi, bebeğin büyümesi ve oksijen gereksinimi sonucu nefes darlığı, ambivalans (zıt duyguların aynı anda bir arada yaşanması), kaygı, içe kapanma, duygusal dalgalanmalar."



Prof. Dr. Tuna, gebelikte sigara içilmemesi, su alımının artırılması, demir ilacına başlanması, folik asit kullanımı, tetanoz aşısı yaptırılması ve yürüyüş yapılmasını önerdi. Gebelikte giysi ve ayakkabı seçiminin önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Tuna, hemoroit ve varise yönelik önlemler, uyku ve dinlenmenin önemi, gebelikte cinsel yaşam, stresle baş etme teknikleri ve gebelikte tehlikeli belirtiler konusunda da bilgiler paylaştı.



Prof. Dr. Tuna, bu tür etkinliklerde aktardıkları bilgilerle kadın sağlığına, kadınların yaşam kalitesini artırmaya, riskli gebeliklerin fark edilmesine, gebelerin sağlıklı ve huzurlu bir dönem geçirmesi katkı sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Gebelikte beslenme anne ve bebek sağlığı için önemli



"Gebelikte Beslenme" konusuna değinen Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak ise anne adaylarının gebeliklerinde yeterli ve dengeli beslenmesinin önemini anlattı.



Gebelik döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin anne adaylarının olduğu kadar, bebeklerinin sağlığı için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Budak, "Gebelik döneminde enerji, protein, A vitamini, D vitamini, demir, çinko ve folik asit gereksinmelerinde artış olur" dedi ve gebe kadınların artan enerji ve besin öğeleri gereksinmelerini hangi besinleri günde ne kadar tüketerek karşılayabileceklerini belirterek, beslenme önerilerinde bulundu.



Gebelikte egzersiz önemli



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Arş. Gör. Meltem Uzun, "Gebelikte Egzersiz" konularında bilgiler verdi.



Gebeliği, "kadınların yaşamları içerisinde birçok fizyolojik değişimi yaşadığı önemli doğal bir süreç" olarak tanımlayan Arş. Gör. Uzun, günümüz yaşam tarzının, insanları giderek hareketsizliğe yönlendirdiğini, ayrıca toplumdaki koruyucu, yanlış algının, gebelikte fiziksel aktivitenin azalmasına neden olduğuna dikkat çekti.



"Bu yanlış anlayış, sağlıklı bir gebelik ve gebelik sonrası dönemin yaşanmasının önüne geçebilmektedir. Gebelerin vücutlarındaki bu değişimlerle ilgili bilinçlenmesi, farkındalıklarının artması, doğru fiziksel aktiviteye yönlendirilmeleri çok önemlidir" diyen Arş. Gör. Uzun, sözlerini şu öneriler ile tamamladı:



"Bu süreçte kadın sağlığı ile ilgilenen fizyoterapistlere önemli görev düşmektedir. Bir fizyoterapistin temel amacı, gebelere düzgün duruşu, günlük yaşamdaki aktivitelerde doğru pozisyonları öğretmek, uygun egzersiz programları oluşturmak, gebelikte ve sonrasında yaşanabileceği kas iskelet sistemine bağlı ağrıları önlemek ve doğum sonrasına hazırlamaktır. Sağlıklı bir toplumun oluşması ve devamlılığı için gebelerin bilinçlendirilmesi birincil önem arz etmektedir."



Konferansın sonunda katılımcılara, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu tarafından belge takdim edildi.



SANKO Üniversitesi



2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek. - GAZİANTEP