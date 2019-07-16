Son Dakika Haberleri: 6 gıda, gebelikte mutlaka tüketilmesi gerekiyor!
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6 gıda, gebelikte mutlaka tüketilmesi gerekiyor!

3 saat önce

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:

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TAM TAHILLI ÜRÜNLER

Tam tahıllı ekmek ya da müsli tarzı besinler folik asit ve demirden zengindir. Kahvaltıda tüketebileceğiniz gibi, güzel bir sandviç şeklinde öğlen veya esmer pirinçten yapılmış pilav şeklinde akşam tüketebilirsiniz.

FASULYE

Fasulyenin her cinsi sofranızda olmalı. İster etlerin yanında ister salatalarla tüketebilirsiniz. Protein ve lif kaynağı olmanın yanında zengin kalsiyum, çinko, folat ve demir kaynağıdır fasulye.

SOMON

Omega 3 yağ asitleri bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir. Aynı zamanda protein ve B vitamini kaynağıdır. Somon civa açısından da diğer balıklardan daha masumdur. Haftada bir tüketmeniz yeterli.

YUMURTA

Süper bir protein ve amino asit kaynağıdır. Çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Bebekte beyin gelişimi için önemlidir ama yerken iyi pişmiş olduğundan emin olunuz.

AZ YAĞLI YOĞURT

Bir fincan az yağlı yoğurt, sütten daha fazla kalsiyum içerir ama şeker ilave etmek yerine kuru ya da yaş meyve ilave edebilirsiniz.

TANELİ MEYVELER

Yabanmersini, böğürtlen ve ahududu çok değerli besin kaynağıdır. Hem lezzetli bir ara öğün hem de garnitürdür. Yoğurt içine konabilir, tahılla karıştırılabilir. Vitamin C, potasyum ve folat açısından zengindir.

Sağlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:08 Kaynak: Bültenler
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