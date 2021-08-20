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Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir - Son Dakika

Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir

20.08.2021 10:35
Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir, System.String[]

Plasenta previa ve yapışık plasenta durumunun daha önce sezaryen geçirenlerde daha sık görüldüğünü ve bu durumda gebenin yönetiminin özellikli olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr.

Plasenta previa ve yapışık plasenta durumunun daha önce sezaryen geçirenlerde daha sık görüldüğünü ve bu durumda gebenin yönetiminin özellikli olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, rahatsızlığı yaşayan gebenin sağlığının doğum sırasında tehlikeye girebileceğini belirtti. Gerekli önlemler alınmazsa doğum esnasında aşırı kanama yaşanabileceğini belirten Kahramanoğlu, "Kanama, annenin hayatını riske atar. Aynı zamanda plasentanın aşırı yapışık olması, diğer iç organlara da zarar verebilir. Bebek için en büyük riski ise erken doğum ve buna bağlı oluşacak sağlık sorunlarıdır" dedi.

Plasenta previa plasentanın yerleşim bölgesindeki sorunlardan kaynaklanan rahatsızlık olduğunu söyleyen Emsey Hospital Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, tanı gebelik sırasında konulursa, doğumun sezaryenle yapılması ve annenin yaşayabileceği kanamanın uygun yöntemle önlenmesi gerektiğini belirtti.

GEBELİK SIRASINDA BELİRTİ VERMEZ

Plasenta previanın genellikle gebelik sırasında belirti vermediğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, gebelik sürecinde yapılan ultrason görüntülemelerinde detaylı incelemenin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Bu hastalıkta gebeliğin herhangi bir döneminde ağrısız vajinal kanamalar görülebileceğini söyleyen Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, bazı olgularda, ultrason görüntülemeleri sırasında plasentanın lokalizasyonu ve rahim duvarıyla ve komşu organlarla ilişkisi incelenerek tanı konulabildiğini belirtti.

İLERİ YAŞ DOĞUMLARDA GÖRÜLEBİLİR

Plasenta previanın hastalığını görülme durumunun annenin yaşının 35 yaş ve üzeri olması ile ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, etkili olan diğer faktörler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İnfertilite tedavisi gören, önceki gebeliklerinde de plasenta previa hastalığı yaşamış olanlar, düşük ve kürtaj öyküsü olan kadınlar, çoğul gebelik yaşayanlarda, rahim ameliyatı olanlarda, sigara tüketenler ve ileri yaş hamileliklerde Plasenta previa hastalığı görülme ihtimali daha yüksektir."

Plasenta previa hastalığının doğum öncesinde tanı konulmasının annenin hayatının kurtulması bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, plasenta previa varlığında doğum şekli sezaryen ile olmasının altını çizdi.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIĞI TEHLİKEYE GİREBİLİR

Plasenta previa rahatsızlığının anne ve bebek açısından ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Kahramanoğlu, "Kanama, annenin hayatını riske atar. Aynı zamanda plasenta akreata durumunda plasentanın aşırı yapışık olması, diğer iç organlara da zarar verebilir. Bebek için en büyük riski ise erken doğum ve buna bağlı oluşacak sağlık sorunlarıdır."

Ameliyatın deneyimli olan cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kahramanoğlu, müdahaleler yetersiz kalırsa, histerektomi (rahmin alınması) gerekebileceğini belirtti.


Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir
Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir

Kadın Hastalıkları, Gebelik, Bebek, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir - Son Dakika


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