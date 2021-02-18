'Gebelikte şeker yüklemesi' uyarısı - Son Dakika

'Gebelikte şeker yüklemesi' uyarısı

18.02.2021 11:17
'Gebelikte şeker yüklemesi' uyarısı, System.String[]

Gebelikte şeker yüklemesi hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şeyma Yöney, "Hamilelik şekeri (gestasyonel diyabet) daha önce şeker hastalığı olmayan ve ilk kez gebelik sırasında şeker metabolizmasında bozukluk görülmesi durumudur.

Gebelikte şeker yüklemesi hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şeyma Yöney, "Hamilelik şekeri (gestasyonel diyabet) daha önce şeker hastalığı olmayan ve ilk kez gebelik sırasında şeker metabolizmasında bozukluk görülmesi durumudur. Hamileliklerin yüzde 10'unda bulunur. Anne ve bebek için çeşitli risklerle birliktelik gösterir" dedi.

Gebeliğin 24 ile 28 haftaları arasında uygulanan '50 gram glukoz tarama testi' ile tarama yapılarak gebelik şekeri için risk grubunda olan gebeler belirlendiğini belirten Opr. Dr. Şeyma Yöney, önemli uyarılarda bulundu.

AŞIRI FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMAYIN

Opr. Dr. Şeyma Yöney, "Bu test için herhangi bir saatte, aç veya tok olmasına bakılmaksızın 50 gr glukoz içeren su içirildikten 1 saat sonra gebe kan şekerine bakılır. Bu tarama testinde 1. saatin sonunda kan şekeri 140 mg/dL veya üzerinde saptanan gebelere bu defa OGTT (oral glukoz tolerans testi) yapılır. OGTT'de 100 gram glukoz içeren suyun içilmesinin ardından 3 saat boyunca kan şekeri takip edilerek tanı kesinleştirilebilir. Anne adayına yapılacak şeker yükleme testi esnasında aşırı fiziksel aktivitenin yapılmaması ve bu süreçte herhangi bir şey yenmemesi gerekir. Bunlar şeker yükleme testinin doğru sonuç vermesi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

GEBELİKTE FAZLA KİLOLARA DİKKAT

Gebelik diyabetinde riskli grup içerisine giren anne adaylarından bahseden Opr. Dr. Şeyma Yöney, "Gebelik öncesi fazla kilolu olmak, ailede diyabet öyküsü olması, daha önce gebelik şekeri geçirmiş olmak, yüksek tansiyon veya farklı kronik hastalıklar, öncesinde 4 kilodan ağır bebek dünyaya getirmiş olmak, daha önce ölü veya doğum kusurları olan bir bebek doğurmuş olmak risk oluşturmaktadır. Gebelikte diyabet sorunu yaşayan çoğu hasta sağlıklı bebekler dünyaya getirse de, kan şekerinin düzenli kontrol edilemediği bazı hastalarda anne ve bebek sağlığı açısından sorunlar yaşanabilir" diye konuştu.

GEBELİK DİYABETİNDE TEDAVİ

Opr. Dr. Şeyma Yöney, tedavi konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

"Düzenli kan şekeri takibi, evde parmaktan kan şeker ölçümleri, laboratuvar ortamında kan şeker ölçümleri ve ölçüm sonuçlarına uygun diyet ve tedavi düzenlemeleri gerekirse insülin desteği, hem bebeğin sağlıklı gelişimi hem doğumun kolaylığı hem de annenin sonraki yıllarda Tip 2 diyabet riskinin yönetimi konusunda büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı diyet, gebeliğinizin sağlıklı devam etmesine ilişkin en önemli faktörlerdendir. Egzersiz de, kan şekerinizin etkin kontrolünde yarar sağlayacağı gibi bel ağrısı, adale krampları, şişme, kabızlık, uykusuzluk gibi problemlerinizin giderilmesinde de yararlı olacaktır. İlaç tedavisi, diyet düzenlemeleri ve egzersiz gibi yaşam alışkanlıklarını değiştirmenin kan şekerini düzenlemekte yetersiz kaldığı durumlarda insülin tedavisine başlamak gerekebilir."

-İHA-

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Gebelikte şeker yüklemesi' uyarısı - Son Dakika


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