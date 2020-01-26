Gebelikte sıvı tüketimi hayati önem taşıyor - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi tarafından 1082 gebenin katılımıyla yapılan "Gebelerde su tüketimi" konulu araştırmada, hamilelerin yüzde 51,5'inin günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu belirlendi.

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebeliğin çeşitli mekanizmalarla günlük su ihtiyacını etkileyen önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Gebelikte su tüketiminin öneminin sıklıkla ihmal edilen, kimi zaman annenin yaşadığı diğer sağlık sorunları nedeniyle gözden kaçırılan bir konu olduğuna dikkati çeken Topbaş, hamilelerde su ve sıvı tüketim miktarları ile bunu etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla araştırma yaptıklarını vurguladı.

Topbaş, kurdukları ekiple, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 1082 gebenin su ve sıvı tüketimleri ile bunları etkileyen faktörleri değerlendirdiklerini ifade etti.

"Kadınlar yeterli su tüketimi hakkında bilgilendirilmeli"

Gebelikte yeterli sıvı alımının anne ve bebek sağlığı için pek çok önemli etkisi bulunduğunun altını çizen Topbaş, "Gebelikte sıvı alımının yetersiz olması, gebede kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonu, bebekte ise düşük doğum ağırlığı, doğumsal kusurlar gibi pek çok istenmeyen duruma neden olabilmektedir. Ulusal Tıp Akademisine göre, gebe bir kadının günlük toplam sıvı alımı en az 2,3 litre olmalıdır." dedi.

Topbaş, araştırmada, katılımcı gebelerin yüzde 51,5'inin günlük sıvı tüketim miktarının önerilen miktardan düşük olduğunun tespit edildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmada, hekimlerin gebelerde su, sıvı tüketim davranışı üzerindeki önemli etkilerinin olduğu saptandı. Hekimlerin, gebeliğe hazırlanma aşamasından başlayarak gebe takipleri süresince kadınları su ve sıvı tüketiminin önemi hakkında bilgilendirmeleri gerekiyor. Sağlıklı gebelik ve sağlıklı bir bebek için kadınlarla temas edilen çeşitli eğitim ve etkinliklerde, yeterli su tüketiminin önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmalı."