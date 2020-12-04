"Gebelikte yanlış beslenme bebeğin genetiğini etkiliyor" - Son Dakika

"Gebelikte yanlış beslenme bebeğin genetiğini etkiliyor"

04.12.2020 11:47

Diyetisyen Bahadır Bilir, "Gebelik sürecinde yanlış besin tüketimi, bebekte tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına neden oluyor.

Diyetisyen Bahadır Bilir, "Gebelik sürecinde yanlış besin tüketimi, bebekte tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına neden oluyor. Yanlış beslenme alışkanlığı bebeğin ileriki yaşamını etkiliyor" dedi.

Hamilelik dönemi, kadınlarda fiziksel olarak değişimin meydana geldiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Tüketilen ya da tüketilmeyen besinler doğan bebeğin ileriki yaşamında gen diziliminde etkinlik teşkil ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Diyetisyen Bahadır Bilir, gebelikte fazla ya da eksik besin tüketiminin ciddi sorunlar oluşturabileceğine dair ebeveynlere uyarılarda bulundu.

"BOZULMALAR OBEZİTEYE SEBEP OLABİLİR"

Gebelik döneminin günümüzde çok ciddiye alınan bir konu olduğunu söyleyen Bilir, "Bu süreçte anneler doğru adımları atmak için arayış içerisinde olurlar. Aslında haklılar. Çünkü hamileyken tüketilen veya tüketilmeyen besinlere bağlı olarak bebeğin gen diziliminde bozulmalar ortaya çıkabiliyor. Bu bozulmalar; yüksek insülin duyarlılığının artması, tokluk hormonuna karşı hassasiyetin azalması ve beynin ödül mekanizmasının gelişiminde yanlışlıklara yol açarak bebeğin ilerleyen yaşlarda obur olmasına ve sonuç olarak obeziteye sebep olabilir. Gebelik sürecinde yanlış besin tüketimi, ileride bebekte yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.

"Çevresel faktörün etkisini unutmamak gerekir"

Bireylerin doğuştan obeziteye yatkın olabileceğini ancak çevresel faktörlerin de etki yapabileceğinin altını çizen Bilir, "Şunu unutmamak gerekir, kişiler doğuştan obeziteye yatkın genlere sahip olabilir ama şişmanlığın ortaya çıkması için çevresel etki de gereklidir. Çevresel etkiden kastım aşırı enerji alımıdır. Etkiye maruz kaldığımız ilk ortam ise anne karnıdır. Yani annemizin gebeyken tükettiği besinler bizi etkiler" dedi.

"YÜKSEK KALORİ DEĞERİ OBEZİTEYE DAVET ÇIKARIYOR"

Bilir, anne olan bireylere uyarılarda bulunarak, "Hamilelik döneminde çok yüksek ya da çok düşük kalori alımı ve bununla birlikte protein ve yağ tüketiminin gereğinden fazla olması bebeğin obezite riskini arttırabilir. Yüksek yağlı beslenme tarzının benimsenmesi bebekte metabolik sendromu tetikleyebilir. Gebelik döneminde abur cubur tüketiminin artması insülin duyarlılığını arttırarak tokluk hissini çalışamaz hale getirir, vücudun ödül sisteminin gelişiminde değişikliklere sebep olarak obezite riskini tetikler" ifadelerini kullandı.

"VİTAMİN VE MİNERALLERİN YETERLİ ALIMI OBEZİTE OLUŞUMUNU ENGELLER"

Bilir, "Anne adayının gebeliğe başlangıçta düşük veya fazla kilolu olması bebeğin obez olma ihtimali ile ilişkilendirilmektedir. Yeni doğan bebeğin düşük ya da yüksek doğum ağırlığında olması da ileride oluşabilecek obezite riskini arttırmakta. Bu nedenle gebelik döneminde yeterli ve dengeli beslenmek, protein ve yağ alımını optimum düzeyde tutmak bebekte obezite riskine karşı koruyucu olacaktır. Gebeliğin ilk dönemlerinde yeterince B12, krom, demir, folik asit takviyelerinin alımı obeziteyi önleyebilir. Ama yine aşırı multivitamin, folik asit ve B12 tüketimi şişmanlık riskini arttırabilir" diye konuştu.

"Gebelikten önce mutlaka beslenme uzmanına başvurulmalı"

Bilir, "Sonuç olarak gebelik öncesinde, sırasında ve sonrası emziklik döneminde annenin yeterli ve dengeli beslenmesi, doğru miktarda protein, yağ ve karbonhidrat alması, gerekli vitamin-mineralleri yeterli alması ileride oluşabilecek sorunlara karşı koruyucu olabiliyor. Bu sebeple bebek sahibi olmak isteyen ebeveynler gebelikten önce mutlaka bir beslenme uzmanından yardım almalı. Özellikle vücut ağırlıklarının denetimini sağladıktan sonra hamilelik sürecine başlamaları hem anne hem de bebek için sonraki yaşamlarını korumak adına önemli bir adımdır" diyerek anne olmak isteyen adayları uzman kontrolüne davet etti.

(İHA)

Diyetisyen, Gebelik, Obezite, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Gebelikte yanlış beslenme bebeğin genetiğini etkiliyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak "Parkurda.com" yerli sanayiciye fason iş buluyor! Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi         
10:59
Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak         
10:39
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var         
10:12
Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı         
10:05
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü         
09:45
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde         
08:33
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü         
00:09
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 11:52:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gebelikte yanlış beslenme bebeğin genetiğini etkiliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei