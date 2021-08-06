Üye Girişi
Gebelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor - Son Dakika

Gebelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor

06.08.2021 12:48
Gebelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor, System.String[]

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelik esnasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını, düşük ve erken doğum oranını artırmadığını ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını bildirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelik esnasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını, düşük ve erken doğum oranını artırmadığını ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını bildirdi.

Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını başladığında "hamilelerin hastalığı hafif geçirdiği" bilgisinin hakim olduğunu ancak gelinen noktada durumun değiştiğini belirtti.

Farklı varyantların ortaya çıkmasıyla hastalığın hamilelerde ağır seyretmeye başladığına dikkati çeken Buyru, "Özellikle üçüncü dalgada hayatını kaybeden hamileler oldu, önemli bir kısmı ise günlerce yoğun bakımda tedavi olmak zorunda kaldı. Vakaların tekrar tırmanışa geçtiği bugünlerde, özellikle aşı yaptırmamış hamilelerde hastalık artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Gebelik esnasında geçirilen koronavirüs bebeği de olumsuz etkiliyor"

Prof. Dr. Buyru, yakın zamanda 18 ülkede 2 bin 134 hamilede yapılan ve The Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan araştırmanın çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

"Araştırma ile koronavirüsün hamilelerde ağır seyrettiği ortaya konuldu. 1434 korona olmayan hamile ile 700 korona pozitif gebe karşılaştırıldı. İki grup kıyaslandığında gebelik esnasında korona geçiren anne adaylarında ölüm, hastaneye yatış, erken doğum, gebelik esnasında tansiyon yüksekliği oranlarının çok daha fazla olduğu ortaya koyuldu. Gebelik esnasında geçirilen koronavirüs bebeği de olumsuz etkiliyor. Bu araştırmaya göre, bebeklerin yüzde 12,1'ine hastalığın bulaştığı belirlendi."

Hastalık nedeniyle erken doğum yaptırmak zorunda kaldıkları anne adaylarının olduğunu ya da hastalığın erken doğumu tetikleyebildiğini belirten Buyru, bütün bunların bebeğin yoğun bakım ünitesine yatış oranını ya da yenidoğan ölüm oranlarının artışına neden olabildiğini, ayrıca anne karnında bebek ölümlerine de rastlanabildiğini vurguladı.

Anne adaylarına "Hurafelere değil, bilime inanın" çağrısı

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin aşı yaptırmasının ve tüm koruma önlemlerine uymasının hayati olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalabalık yerlerde bulunmama, maske takma ve en önemlisi de elimizde bulunan en güçlü silah olan aşıyı yaptırmak en önemli koruyucu önlemler. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tümünde gerek gebelerde gerek sağlıklı diğer insanlarda aşının ölümcül ve ciddi bir yan etkisinin olmadığı, tam tersine ufak tefek ateş, kol ağrısı gibi yan etkilere rastlandığı ortaya kondu. Ayrıca, gebelik esnasında yapılan aşının bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı, düşük ve erken doğum oranını artırmadığı ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

Anne adaylarına, "Hurafelere değil, bilime inanın." çağrısında bulunan Buyru, "Koruyucu hekimlik her zaman tedavi edici hekimlikten önde gelir ama hurafeler bir takım insanların kafasını karıştırıp aşı gibi çok önemli bir olanaktan yararlanmasını önleyebiliyor. İnsanların bunlara kulak asmaması ve en başta kendilerini daha sonra da toplumu düşünüp korunmak için bu aşıları yaptırmaları daha doğru olur." değerlendirmesini yaptı.

Kadın Hastalıkları, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gebelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu 12:27 Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı 12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı 12:04 Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak 11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! 10:39 Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 10:26 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak 10:12 İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak

Son Dakika Haberleri
12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı
11:59 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
11:50 ABD'li büyük şirketler Kovid-19'un delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı
11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
11:01 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
12:58
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Gülben Ergen, Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi         
12:08
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek         
12:00
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu         
11:29
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
10:06
81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı 81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı         
09:48
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 13:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement