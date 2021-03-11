GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de "Dijital Dönüşüm Merkezi" kurulacak

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde yerli teknolojilerin üretilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm Merkezi" kurulacak.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, merkez, OSB'deki firmaların yanı sıra Kocaeli'nin kimya ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek.

Proje fizibilite çalışmaları ve altyapı kurulumlarının tamamlanmasının ardından 2022'de faaliyete başlaması hedeflenen merkez, ortak Ar-Ge, test ve kalibrasyon merkezleriyle şirketlerin dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, markalaşma gibi hizmetler sunan kimya teknolojileri üssü olarak konumlanacak.

Merkezle kimya sektöründe teknoloji üretim, test, kalibrasyon ve sertifikasyon süreçlerinin yerlileşmesi amaçlanıyor.

"Yerli teknoloji üretimi konusunda örnek olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün gelişimine katkı sağlayacak projeler için çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların son halkası olan Dijital Dönüşüm Merkezi'ni en kısa sürede kimya sanayisine kazandırmak istediklerini kaydetti.

Yerli teknoloji üretimi konusunda da örnek olmak istediklerini vurgulayan Aracı, bilginin ve teknolojinin üretildiği, paylaşıldığı bir merkez olarak kimya sektörünün baş döndürücü bir hızla gelişen dijital teknolojilere uyumunu sağlamayı, aynı zamanda akredite bir test merkezi olarak firmaların bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını bildirdi.

Aracı, danışmanlık hizmetlerinin de yine bu merkezin en güçlü olduğu alanlardan biri olacağına işaret ederek, "Yerli ve milli teknolojiler geliştirilmesinde OSB'ler çok önemli bir rol üstleniyor. Biz de GEBKİM olarak bu konuda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak hedefindeyiz. Türkiye ve yurt dışından değerli akademisyenlerle, üniversitelerle yakın iş birliği halinde olacağımız Dijital Dönüşüm Merkezi projesini GEBKİM MTAL ile de entegre edeceğiz." ifadelerini kullandı.