GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni - Son Dakika

GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni

08.11.2020 16:31

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kuruluşun 66 firmasıyla ve yıllık 4 milyar liraya ulaşan ihracat hacmiyle sektörde önemli bir oyuncu olduğunu bildirdi.

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kuruluşun 66 firmasıyla ve yıllık 4 milyar liraya ulaşan ihracat hacmiyle sektörde önemli bir oyuncu olduğunu bildirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans aracılığıyla katıldığı açılış ve temel atma töreninde konuşan Aracı, 20 sene önce alışılmadık bir fikrin peşine düştüklerini ve sıfırdan kimya kümeleri kurmayı hayal ettiklerini söyledi.

Türk sanayisini bilen bir ekip olarak kimyanın taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Aracı, şöyle konuştu:

"Yola çıkarken bu kadar büyüyebileceğimizi elbette beklemiyorduk. Emin olduğumuz tek şey, Türkiye sanayisinin kimya sektörüne olan ihtiyacıydı. İşte bugün geldiğimiz noktada GEBKİM, 66 firmasıyla ve yıllık 4 milyar liraya ulaşan ihracat hacmiyle sektörde önemli bir oyuncu oldu. Biz burada bir kimya ekosistemi oluşturduk. Buradaki hiçbir firma birbirleriyle kıyasıya rekabet halinde değil, bilakis sahip olduğumuz kabiliyetler birbirini tamamlar nitelikte. İş birliği, çevre hassasiyeti, inovasyona yatırım, dürüst iş yapma, ülke kalkınmasına hizmet ve hepsinden önemlisi de insana yatırım bu bölgede tüm fabrikaların ortak paydasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılışını yaptıkları yatırımların ve temelini attıkları yeni fabrikaların GEBKİM'e daha çok güç katacağını, daha önemlisi de Türk sanayisine ihracat ve istihdam artışı olarak geri döneceğini bildiklerini ifade eden Aracı, şöyle devam etti:

"Burada çalışan her bir emekçi kardeşimizin huzuru refahı ve mutluluğu bizim mutluluğumuza eşdeğerdir. Salgın boyunca buradaki fabrikalar tek bir emekçiyi dahi işten çıkarmadı. Yol arkadaşlarımızın sağlığı ve iş güvenliği için hiçbir masraftan sakınmadık, kaçınmadık ve organize bölgemiz olarak tüm fabrikalarımıza hizmet verdik. Ürünlerimiz de normal zamanlara göre çok daha fazla talep gördü, vardiyalarımızı artırdık. Bu talebi herkesin çalışkanlığı ve özverisi sayesinde karşılayabildik."

"Kadın çalışan sayımızı yukarılara çekmenin peşindeyiz"

Aracı, yeni kurdukları ekosistemle üretimde birlik olmanın yanı sıra daha sıkı kenetlenmenin sağlandığını ve bugünkü yatırımların hepsinin çok önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anaokulu ve meslek lisesi projelerine ayrı bir vurgu yapmak istiyorum. 400'den fazla kadın çalışanımız var. İnşallah bu çok hızlı bir şekilde artacak. Bu sayıyı daha yukarılara çekmenin peşindeyiz. GEBKİM olarak kendi ekosistemimizde bu durumu tersine çevirmek istiyoruz. Kadınlar da sanayide çalışır ve hem de en iyi şekilde çalışır, bundan hiçbir kuşkumuz yok. Temelini attığımız anaokulu, çalışan kadınların gözü arkada kalmasın diye hayata geçireceğimiz bir proje. Meslek lisesi projemiz ise belki de bunca yıllık iş hayatımda geleceğe bırakacağım en önemli yatırım olacak. 2018'de aldığımız liseyi 20 milyon liralık bir yatırımla yeniden hayata kazandırdık. Firmalarımız birer tane laboratuvar alarak donattılar okulu. Ne ihtiyaçları varsa en iyisini çocuklarımız için getirdik. Derslerde öğrendiklerini pratikte yapsınlar istedik. Çocukların hepsine sahip çıkacağız. GEBKİM'in kapıları, mezuniyetten sonra onlara ardına kadar açık olacak."

GEBKİM Başkanı Aracı, temeli atılacak fabrikaların gelecek yıl açılışlarını yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni
GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni
GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni
GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, İhracat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GEBKİM Kimya İhtisas OSB'de temel atma ve açılış töreni - Son Dakika Ekonomi


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