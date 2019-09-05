Gebze Belediyesi Eylül meclis toplantısını gerçekleştirdi

Gebze Belediyesi, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirdiği olağan Eylül ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü.



Gebze Belediyesi olağan Eylül Ayı Meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetiminde tamamlandı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturum, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda gündemin ikinci maddesi olan İstasyon Mahallesi 1270 ve 4552 adalar arasındaki 7 metrekare genişliğindeki yolun 4552 ada 1 parseldeki belediye hizmet alanına eklenmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis oturumunun sonunda meclis üyelerini çocukları ile birlikte, 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek yaz okulları kapanış programına davet etti. Başkan Büyükgöz, "Yaza Veda Okula Merhaba Rafadan Tayfa Müzikaline çocuklarınızla birlikte hepinizi, komşularınız, arkadaşlarınızı, tüm Gebzelileri bekliyoruz. Programımız 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında saat 19.00'da başlayacak" dedi. - KOCAELİ