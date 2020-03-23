Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu - Son Dakika

Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu

6 saat önce

Gebze Belediyesi 65 yaş ve üstündeki vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine getirilmesi için 0 262 606 04 70 numaralı telefon hattını hizmete sundu.

Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu, System.String[]

Gebze Belediyesi 65 yaş ve üstündeki vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine getirilmesi için 0 262 606 04 70 numaralı telefon hattını hizmete sundu.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hizmet hattı kurduklarını belirterek, "65 Yaş Üstü Kıymetli Hemşerilerim; Sizleri virüs salgınından korumak amacıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ihtiyaçlarınızın evlerinize getirilmesi için 0 262 606 04 70 numaralı telefon hattını hizmetinize sunduk. Gıda, ilaç ve diğer hayati ihtiyaçlarınızı bu numaradan isteyin, görevli kardeşlerimiz kapınıza getirsin. Biz, sizler için görevimizin başında ve sizlerin emrindeyiz. Sizler de lütfen evlerinizde olun, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:05 Kaynak: İHA

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