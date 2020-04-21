Gebze Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Mart'tan bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine bin 200 adet gıda kolisi, bin 100 adet hijyen seti ve 415 vatandaşa, uygulamaya konulan Ges-kart ile 192 bin 550 Liralık sosyal destekte bulunuldu.



İhtiyaç sahibi Gebzelilere, Gebze Belediyesi tarafından verilen destekler artarak devam ediyor. Koruna virüs salgınıyla ulusal mücadelenin devam ettiği bugünlerde Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından farklı kalemlerde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Gebze Belediyesi tarafından 1 Mart tarihinden bugüne kadar, belirlenen ihtiyaç sahiplerine bin 200 adet gıda kolisi, bin 100 adet hijyen seti ve 415 vatandaşa, uygulamaya konulan Ges-kart ile 192 bin 550 Liralık sosyal destekte bulunuldu. Salgın hastalıkla mücadelenin devlet-millet el ele vererek en kısa sürede aşılacağına inandığını vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde bizler de Gebze Belediyesi olarak kanunla belirlenen yetkiler çerçevesinde ihtiyaç sahibi Gebzeli hemşerilerimize verdiğimiz desteğimizi sosyal belediyecilik gereğine uygun olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ