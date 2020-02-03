Gebze Belediyesi İletişim Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze Belediyesi İletişim Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Gebze Belediyesi İletişim Merkezi hizmete girdi

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan Gebze İletişim Merkezi faaliyete geçti.

Gebze Belediyesi İletişim Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan Gebze İletişim Merkezi faaliyete geçti.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimatıyla kurulan iletişim merkezi çalışmalarına başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği ilk günden bu yana, hizmetlerin ve projelerin doğru planlanması için Gebzeli hemşerileriyle iletişime önem veriyor. İlk günden itibaren haftanın bir gününü Halk Buluşması toplantılarına ayıran Başkan Büyükgöz mahallelerde "Halk Meclisleri" toplantılarını başlatmıştı. Vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla son olarak kurulan Gebze Belediyesi İletim Merkezi, faaliyetlerine start verdi.


Kişisel verilerin korunması kanunun ilgili maddesi çerçevesinde mevcut vatandaş verilerinin doğrulanması ve güncellenmesinin yanı sıra, vatandaşlarla direkt irtibat kurulması amacıyla hayata geçirilen iletişim merkezini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, işleyiş hakkında da bilgi aldı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze Belediyesi İletişim Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]