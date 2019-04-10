Son Dakika Haberleri: Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı

Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı

1 saat önce

Gebze Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

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Gebze Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıya, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükgöz, yaptığı konuşmada, kendilerine destekleri ve katkılarından dolayı tüm Gebze halkına teşekkür etti.

Sadece siyasi partilerin değil, 400 bin Gebzeli'nin meclisi olarak çalışmalarını yürüteceklerini belirten Büyükgöz, "Gebze'nin yarınlara dair tesislerinde sorun giderme anlayışla ilçemize hizmet etmenin gayretinde olacağız. Bundan sonra bizim öncelikli liderliğimiz, Gebze Belediyesi Meclisi olarak 400 bin insanın hakkının işletmesinde bir anlayışı hayata geçireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: AA
Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel
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