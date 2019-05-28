Son Dakika Haberleri: Gebze Belediyesi'nden dolandırıcı uyarısı
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Gebze Belediyesi'nden dolandırıcı uyarısı

2 saat önce

Gebze Belediyesi tarafından birim müdürlerinin isimlerini kullanarak bağış talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Gebze Belediyesi'nden dolandırıcı uyarısı, System.String[]
Gebze Belediyesi tarafından birim müdürlerinin isimlerini kullanarak bağış talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürü Levent Sarğın'ın adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Gebze'de faaliyet gösteren şirketlerin, tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
Gebze Belediyesi, Gebze, 3. Sayfa
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