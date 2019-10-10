Son Dakika Haberleri: Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park
Son Dakika 3. Sayfa Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park

Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park

1 saat önce

Gebze Belediyesi tarafından Kirazpınar Mahallesi'nde yapılan park vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park, System.String[]

Gebze Belediyesi tarafından Kirazpınar Mahallesi'nde yapılan park vatandaşların hizmetine sunuldu.


Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kirazpınar Mahallesi 2780 Sokak'ta yapımı süren parkta çalışmalarını tamamladı. İçerisinde çocukların oyun oynayabilecekleri oyun grubu bulunan park, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları ile kısa sürede hizmete açıldı. Yapılan parklarla ilçede bulunan parkların sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Konuyla ilgili Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaptığımız çalışmalarla kentimizde park sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Çocukların enerjilerini atabilecekleri ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturuyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı
Suriye'den 9 roket atıldı, kaymakamlık vatandaşları uyardı! Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]