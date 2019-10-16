Son Dakika Haberleri: Gebze Belediyesi'nin 2020 bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi
Son Dakika Ekonomi Gebze Belediyesi'nin 2020 bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi

Gebze Belediyesi'nin 2020 bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi

2 saat önce

Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. oturumunda Gebze Belediyesi'nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi.

Gebze Belediyesi'nin 2020 bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi, System.String[]

Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. oturumunda Gebze Belediyesi'nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi.


Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. Oturumu Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis oturumunda gündemin ikinci maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemize ait 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve buna bağlı olarak gelir tarifesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan karara göre Gebze Belediyesi'nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi. 2020 yılı için öngörülen bütçenin Gebze için hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükgöz, "Bütçemizi Gebze'mize ve Gebze halkına en iyi şekilde hizmet etmek için kullanacağız" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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