Son Dakika Haberleri: Gebze Belediyesi'nin hedefi "Sıfır Atık"
Son Dakika Güncel Gebze Belediyesi'nin hedefi 'Sıfır Atık' - Son Dakika

Gebze Belediyesi'nin hedefi "Sıfır Atık"

6 saat önce

"Sıfır Atık" projesi kapsamında birçok projeye imza atan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Gebze Center'a bir adet elektrikli ve mobil elektronik atık getirme merkezi ve bir adet giysi atık kumbarası kurdu.

Gebze Belediyesi'nin hedefi

"Sıfır Atık" projesi kapsamında birçok projeye imza atan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Gebze Center'a bir adet elektrikli ve mobil elektronik atık getirme merkezi ve bir adet giysi atık kumbarası kurdu.


Birçok noktada oluşturduğu geri dönüşüm envanterine yenilerini ekleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp olmayan her türlü atığı geri dönüşüme kazandırmak konusunda oldukça kararlı. Yetkililer daha yaşanılabilir bir kent ve dünya için vatandaşların geri dönüşüme daha hassas davranmalarını, atıkların doğayı yok etmenin yanı sıra ülke ekonomisinde de zarar verdiğini ifade etti. Gebze Center önüne kurulan giysi kumbarası sayesinde AVM'de biriken 500 kilo giysi atığı da geri dönüşüm toplama sistemine dahil edilerek ekonomiye kazandırıldı. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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