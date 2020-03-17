Gebze Belediyesi önlem almaya devam ediyor - Son Dakika

Gebze Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Gebze'de dezenfekte çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Gebze Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, kamu binaları, huzur evleri, parklardan sonra sokaklardaki çöp konteynırlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan konuyla ilgili duyarlı olmalarını ve talimatlara uymalarını istedi.



Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle sonrası Gebze Belediyesi zabıta ekipleri iş yerlerini kontrol etti. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, açık olduğu tespit edilen iş yerlerine tebligat yaparak, genelgeye riayet etmelerini sağlıyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri denetimlerin ilçe genelinde süreceğini dile getirdi. - KOCAELİ