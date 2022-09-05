Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor - Son Dakika
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Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor

05.09.2022 09:59
Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda denetimlerini sürdürerek kurallara uymayan pazarcı esnafın tezgahlarını geçici süreyle kapatıyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda denetimlerini sürdürerek kurallara uymayan pazarcı esnafın tezgahlarını geçici süreyle kapatıyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler semt pazarlarında encümen kararlarını uygulamaya koyarak, kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahlarını geçici süreyle kapattı. Zabıta ekipleri malların hileli etiketlenmesi, usullere aykırı hareket edilmesi, pazardaki nizam ve intizama uyulmaması, çığırtkanlık yapmak suretiyle ürün satmaya çalışan esnafa ilk olarak uyarıda bulunuyor. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden pazarcı esnafına belediye encümeni tarafından verilen geçici süreyle faaliyetten men kararı uygulanıyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor - Son Dakika
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