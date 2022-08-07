Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi - Son Dakika
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Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi

07.08.2022 12:03
Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi

Gebze Belediyesince düzenlenen yaz konserleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı.

Gebze Belediyesince düzenlenen yaz konserleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı.

Beylikbağı Stadı'nda düzenlenen konsere, Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, Ekin Uzunlar'ın şarkılarına eşlik etti.

Konser öncesi alanı gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, özellikle gençlerden gelen talepler doğrultusunda ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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