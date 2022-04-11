Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar - Son Dakika

Gebze Belediyesince, Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde 1000 kişiye iftar verildi.

Kakanj Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri Sadık Güvenç, Şahin Yılmazel, Kakanj Belediye Başkanı Mirnes Bajtarevic, yerel yetkililer ve halk katıldı.

Büyükgöz, programda yaptığı konuşmada, Bosna halkı ile yapılan iftar ile kardeşlik bağlarının bir kez daha pekiştirildiğini ifade etti.