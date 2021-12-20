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Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

20.12.2021 16:45
Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Gebze'de gençlere yönelik hizmet verecek Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinin inşası betonarme ve çatı işleriyle devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile gençlere yönelik farklı branşlarda eğitim veriliyor. İzmit ilçesinde gençlere verilen bu eğitim ve sosyal imkânların şehrin geneline yayılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de yapımına başladığı Beyaz Kalpler Merkezinin inşası betonarme ve çatı işleri ile devam ediyor.

A BLOKTA ÇATI İŞLERİ

Proje kapsamında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezin inşasının gerçekleştireceği arazide A bloktaki betonarme imalatlarını tamamlarken, bu bloktaki çatı işlerine devam ediliyor. Betonarme imalatının yeni bittiği B blokta ise duvar işlerine başlanıldı.

C BLOKTA BETONARME İMALATLARI

C ve D bloklarda betonarme imalatları yoğun bir şekilde sürdüğü Gebze Beyaz Kalpler hizmet binası yapım işinde C blok son kat tabliye kalıbı montajı, duvar imalatları ve sıhhi tesisat imalatları devam ediyor.

BODRUM, ZEMİN, 1. KAT

İnşaat alanının 2 bin 904 metrekare olacağı Gebze Beyaz Kalpler Merkezi, toplam kapalı alanı bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje; bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacak, zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gebze Beyaz Kalpler Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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