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Gebze Cumhuriyet Spor Salonu Gençlerin Hizmetinde - Son Dakika

Gebze Cumhuriyet Spor Salonu Gençlerin Hizmetinde

06.07.2021 09:06
Gebze Cumhuriyet Spor Salonu Gençlerin Hizmetinde, System.String[]

Şehrin birçok yerinde vatandaşların hayatına değer katan spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde de spor tesislerini vatandaşın hizmetine sundu.

Şehrin birçok yerinde vatandaşların hayatına değer katan spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde de spor tesislerini vatandaşın hizmetine sundu. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksi içerisindeki spor salonundan, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası'nda yaşayan gençler istifade ediyor.

SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU BİR ARADA

Kapalı spor salonu ve yüzme havuzu olarak şehirdeki birçok yere spor tesisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, her ikisinin de bir arada olduğu spor kompleksini Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa etti. İçerisinde Basketbol ve Voleybol Sahası olan ayrıca diğer pek çok branşın yapılabilmesine imkan tanıyan kapalı spor salonu vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Birçok imalatı tamamlanan ufak işlerin yanı sıra önümüzdeki günlerde temizliği yapılarak hizmete açılacak olan yüzme havuzu da bölgeye değer katacak.

GENÇLER UYGULAMALI SPOR SINAVLARINA HAZIRLANIYOR

Hizmete açıldığı günden bu yana kompleks içerisindeki spor salonu, pandemi döneminin izin verdiği koşullar altında vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştı. Kapalı spor salonunu özellikle aktif kullanan gençler Spor Bilimleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve diğer askeri okulların uygulamalı spor sınavlarına hazırlanıyor. Gebze Belediyesi'nin Doğru Tercih Hazırlık Kursları kapsamında antrenmanlar yapan genç öğrenciler, antrenör hocaları gözetiminde ve uygun spor ekipmanları ile yoğun bir çaba sarf ediyor.

"HEDEFİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Cumhuriyet Spor Salonu'nda, Gebze Belediyesi'nin açmış olduğu Doğru Tercih Hazırlık Kursları Antrenörü Ferzan Şahin, "Burada çok iyi şartlar alında çalışıyoruz. Hedefimiz sınava girecek olan öğrencilerimizi en iyi noktaya getirmek. Salonumuzda her öğrencimizin kullanabileceği dolap, soyunma kabinleri ve duş yerlerimiz mevcut. Bize bu imkanları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BİR SPOR KOMPLEKSİ"

Büyükşehir Belediyesi Gebze Cumhuriyet Spor Salonu'nda POMEM Parkuruna hazırlandığını ifade eden Kadir Doğu, "Burası gerçekten de beklediğimizin üzerinde bir spor kompleksi oldu. Şuanda burada kurulu olan parkur hemen hemen sınav parkurları ile aynı. Bulunduğu konum itibari ile de çevre ilçelere yakın olması büyük bir önem taşıyor. Buradaki hocalarımız da bizimle gerçekten yakından ilgileniyor. Burası gençlerin sosyal faaliyet anlamında gerçekten çok güzel bir şekilde faydalanabileceği bir alan, bu anlamda belediyemize teşekkür ederim" dedi.

"ÜCRETSİZ OLMASI BİZİM İÇİN AYRI BİR OLANAK"

Gebze'de ikamet ettiğini ve PMYO sınavına hazırlandığını belirten Kübra Dalkılınç, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Buradaki imkanlarımız elverişli, hocalarımız yakından ilgileniyor. Buranın ücretsiz olması bizim için ayrı bir olanak, herkesin durumu olmayabiliyor. İleriye dönük PMYO'nun sınavlarına hazırlanmak isteyenler varsa bu gibi yerlerden yararlanabilirler" ifadesinde bulundu.

"BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN HAZIRLANIYORUM"

Büyükşehir Belediyesine ücretsiz imkanlar sunduğu için teşekkür eden Gülşah Durak, "Beden Eğitimi Öğretmenliği için hazırlanıyorum. Salonumuz her zaman temiz olarak tutuluyor. Hazırlık kursu kapsamında dört haftadır çalışıyoruz. Gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

MUHTAR KILDACI "MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gebze ilçesine ve özellikle Cumhuriyet Mahallesine güzel bir hizmet sunulduğunu söyleyen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı ise, "Şuanda spor salonumuz branşları ile birlikte çok aktif bir rol aldı. Yüzme havuzumuz bitmek üzere, temizliği yapılmaya başlandı. Bu anlamda bu hizmeti bize sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Başkan Vekilimiz Yaşar Çakmak Beye çok teşekkür ediyorum. Civar ilçelerimizden Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gençlerimizde burada hizmet alabilecek. Bu konuda milletim ve bölgedeki muhtarlarım adına Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gebze Cumhuriyet Spor Salonu Gençlerin Hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Kocaeli, Gebze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gebze Cumhuriyet Spor Salonu Gençlerin Hizmetinde - Son Dakika


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