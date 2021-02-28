Gebze-Darıca arasında hat 525S seferleri yarın başlıyor - Son Dakika

Gebze ve Darıca ilçelerindeki önemli güzergahlardan geçen ve bir süredir hizmetlerine ara veren hat 525S, vatandaşlardan gelen talep üzerine yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Gebze ve Darıca ilçeleri arasında sefer yapan fakat bir süredir seferlerine ara veren ve önemli güzergahı ile vatandaşların sık kullandığı hat 525S, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile yeniden seferlerine dönüyor. KBB Gebze Garajı ile Darıca Millet Bahçesi arasında sefer yapacak olan Hat 525S, 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibari ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Vatandaşların talebi sonrasında yeniden seferlerine başlayacak olan hat 525S, iki ilçe arasındaki önemli güzergahlardan geçecek. KBB Gebze Garajı ile Darıca Millet Bahçesi arasındaki sefer yapacak olan hat 525S, Hürriyet Mahallesi, Ulus Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Osman Gazi ve Darıca Tren İstasyonları, Sıra Söğütler Mahallesi, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli güzergahlardan geçerek hizmet verecek. - KOCAELİ