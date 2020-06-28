Gebze'de 1 sokak, 7 günlük karantinaya alındı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 8 koronavirüs vakası ve 33 temaslı kişinin tespit edildiği sokak, 7 günlük karantinaya alındı.
Gebze'ye bağlı İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta 8 pozitif vaka ve 33 temaslı kişi tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.