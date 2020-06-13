Gebze'de 1 sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Gebze'de 1 sokak karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı. Gebze Gaziler Mahallesi'ndeki 1788 Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. Sokağın girişindeki bariyerlere konuyla ilgili açıklamanın yazılı olduğu afiş asıldı. Açıklamada, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı