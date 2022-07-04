Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasına bakıldığında kaçak göçmenler görüldü. 59 Bangladeş , 36 Afganistan , 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresindeki işlemlerin ardından sınırdışı edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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