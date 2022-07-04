Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı

04.07.2022 19:29
Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonun kasasında 103 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonun kasasında 103 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasına bakıldığında kaçak göçmenler görüldü. 59 Bangladeş, 36 Afganistan, 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresindeki işlemlerin ardından sınırdışı edilecekleri öğrenildi.


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Boya fabrikasında yangın (1) Boya fabrikasında yangın (1) Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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