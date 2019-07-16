Son Dakika Haberleri: Gebze'de "15 Temmuz" programı
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Gebze'de "15 Temmuz" programı

7 saat önce

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gebze'de
Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Gebze Adliyesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen programa, Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık İlgar, hakimler, savcılar, adliye personeli ve 300 hükümlü katıldı.
Başsavcı İlgar, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da tek vücut olup ihanet örgütüne karşı koyduğunu söyledi.
Milletin canını siper edip, vatanını böldürmediğini dile getiren İlgar, "Milletimiz ihtiyaç duyduğu zaman dünyanın en güçlü silahlarına karşı koyabildiğini gösterdi. Allah o gece meydana çıkarak mücadele eden bütün insanlarımızdan, halkımızı sokağa davet eden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.
İlgar, bugün 15 Temmuz'u anarken aynı zamanda anlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin nereden geldiğini ve nereye gittiğini gençlerimize anlatmamız lazım. Biz aklımızı kimseye kiraya vermeyeceğiz. Gençlerimize dinini, imanını, vatan sevgisini iyi öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.
Gebze Müftüsü Orhan Örnek'in Kura-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, şehitler için dua okunması ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:56 Kaynak: AA
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