Son Dakika Haberleri: Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı
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Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı

24 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Gebze Yüzme Havuzunda keyifli vakit geçiren çocuklar, yüzme sporun tadını doyasıya yaşadı.

Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için 2018-2019 öğretim yılında ücretsiz kış ve yaz sezonunda spor okulu düzenledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan faydalanan 2 bin 500 çocuk yüzme sporu ile tanıştı.

ANNE VE BABALARINA AYRI BİR GURUR YAŞATIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, sporun altyapısını çocuklara bir birinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayarak "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganıyla, Gebze bölgesindeki 06-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursu düzenledi. Haftada iki gün ikişer saat yüzme kursu eğitimi alan minik yüzücüler ilk kulaçlarını attıkları Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda anne ve babalarına ayrı bir gurur yaşatıyor.

YÜZMENİN İNSAN SAĞLIĞINA OLUMLU YÖNDE FAYDALARI

Günümüzde en çok tercih edilen spor dalları ve hobiler arasında yer alan yüzme sporu, beden ve ruh sağlığı için gerekli bir spor dalı. Yarının milli yüzücüleri olma yolunda, alanında profesyonel 6 antrenörler nezaretinde Gebze Olimpik Yüzme Havuz'nda antrenman yapan minik sporculara, yüzmenin insan sağlığına olumlu yönde faydaları anlatılıyor.

DÜZENLİ OLARAK PERİYODİK BAKIM YAPILIYOR

Olimpik Yüzme Havuzunda her türlü hijyenin sağlandığı gibi havuz suyunun özelliklerini ve parametrelerini istenilen seviyelerde tutabilmek için düzenli olarak periyodik bakım yapılıyor. Ücretsiz 'Yaz Spor Okulları' kapsamında verilen yüzme eğitimlerinde çocukların mutluluğu antrenmanlara yansıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:28 Kaynak: Bültenler
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