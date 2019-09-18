Son Dakika Haberleri: Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı
Son Dakika Spor Haber

Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi Gebze Yüzme Havuzunda keyifli vakit geçiren çocuklar, yüzme sporun tadını doyasıya yaşadı.

Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi Gebze Yüzme Havuzunda keyifli vakit geçiren çocuklar, yüzme sporun tadını doyasıya yaşadı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için 2018-2019 öğretim yılında ücretsiz kış ve yaz sezonunda spor okulu düzenledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan faydalanan 06-12 yaş arası 2 bin 500 çocuk yüzme sporu ile tanıştı. Haftada iki gün ikişer saat yüzme kursu eğitimi alan minik yüzücüler ilk kulaçlarını attıkları Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda anne ve babalarına ayrı bir gurur yaşatıyor.


Günümüzde en çok tercih edilen spor dalları ve hobiler arasında yer alan yüzme sporu, beden ve ruh sağlığı için gerekli bir spor dalı. Yarının milli yüzücüleri olma yolunda, alanında profesyonel 6 antrenörler nezaretinde Gebze Olimpik Yüzme Havuz'nda antrenman yapan minik sporculara, yüzmenin insan sağlığına olumlu yönde faydaları anlatılıyor.


Olimpik Yüzme Havuzunda her türlü hijyenin sağlandığı gibi havuz suyunun özelliklerini ve parametrelerini istenilen seviyelerde tutabilmek için düzenli olarak periyodik bakım yapılıyor. Ücretsiz 'Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları' kapsamında verilen yüzme eğitimlerinde çocukların mutluluğu antrenmanlara yansıyor. - KOCAELİ

Gebze, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuk hackerlara operasyon kamerada
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil Komedyen Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi tiye aldı Adnan Oktar: Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:49:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]