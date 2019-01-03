Gebze'de 2 Bin 716 Çiftin Nikahı Kıyıldı

2018 yılı içerisinde Gebze Belediyesi'ne başvuran 2 bin 716 çiftin nikahları kıyıldı.

2018 yılı içerisinde Gebze Belediyesi'ne başvuran 2 bin 716 çiftin nikahları kıyıldı.



Gebze Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak gerekli belgelerini teslim eden ve yasal tahkikatların tamamlanarak evlenmelerinde herhangi bir mani bulunmayan 2 bin 716 çiftin nikahı kıyıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan nikah salonlarında gerçekleşen nikah törenlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, dünya evine girerek yuva kuran Gebzeli çiftlere mutluluklar diledi. - KOCAELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Alişan'dan Yurtdışında Evlenen Sinan Akçıl'a Sitem: Düğün Yapmazsan İki Elim Yakanda Olur

KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti