Son Dakika Haberleri: Gebze'de 2 Bin 716 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Gebze'de 2 Bin 716 Çiftin Nikahı Kıyıldı

2 saat önce

2018 yılı içerisinde Gebze Belediyesi'ne başvuran 2 bin 716 çiftin nikahları kıyıldı.

Gebze'de 2 Bin 716 Çiftin Nikahı Kıyıldı, System.String[]
2018 yılı içerisinde Gebze Belediyesi'ne başvuran 2 bin 716 çiftin nikahları kıyıldı.

Gebze Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak gerekli belgelerini teslim eden ve yasal tahkikatların tamamlanarak evlenmelerinde herhangi bir mani bulunmayan 2 bin 716 çiftin nikahı kıyıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan nikah salonlarında gerçekleşen nikah törenlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, dünya evine girerek yuva kuran Gebzeli çiftlere mutluluklar diledi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel
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