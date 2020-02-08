Gebze'de 22 eve fuhuş operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze'de 22 eve fuhuş operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika

Gebze'de 22 eve fuhuş operasyonu: 52 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin 2 ay içinde 22 eve düzenlediği fuhuş operasyonunda 35'i Türk vatandaşı, 17'si yabancı uyruklu 52 kişi, gözaltına alındı.

Gebze'de 22 eve fuhuş operasyonu: 52 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin 2 ay içinde 22 eve düzenlediği fuhuş operasyonunda 35'i Türk vatandaşı, 17'si yabancı uyruklu 52 kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhuş', 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama', 'fuhuşa yer temin etmek' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 2 ay içindeki araştırmalar, ihbarlar ve saha çalışmalarında tespit edilen 22 ev, takibe aldı. Düzenlenen operasyonlarla 35'i Türk vatandaşı, 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı. 29 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 6 kişi 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edildi. 2'si kadın 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu olan 17 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gebze Kaymakamlığı, 22 evin 3 ay süreyle mühürlenerek kapatılmasına karar verdi.


Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:44 Kaynak: DHA
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