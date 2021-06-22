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KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ - Son Dakika

KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ

22.06.2021 13:23

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki 3 iş makinesi, bir anda alev aldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki 3 iş makinesi, bir anda alev aldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aralarında mesafe olan iş makinelerinin aynı anda yanması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor.

Gebze'nin Duraklı Mahallesi'nde park halindeki Mehmet Erbaşı, Dursun Handemi ve Yusuf Doğan'a ait 3 iş makinesi, saat 03.00 sıralarında, aynı anda yanmaya başladı. İş makinelerinden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. İş makineleri ise kullanılamaz hale geldi. Aralarında mesafe bulunan iş makinelerinin aynı anda yanması nedeniyle olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ
KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ GEBZE'DE 3 İŞ MAKİNESİNİN YANMASINDA 'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ - Son Dakika
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