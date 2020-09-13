Gebze'de 4 yeni sağlık yatırımının inşaatı başladı - Son Dakika

Gebze'de 4 yeni sağlık yatırımının inşaatı başladı

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, ilçede hizmet verecek 4 yeni sağlık yatırımının yapımına başlandığını bildirdi.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, ilçede hizmet verecek 4 yeni sağlık yatırımının yapımına başlandığını bildirdi. Kadıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yenikent ve Cumhuriyet mahallelerinde hizmet verecek Yenikent Sağlıklı Hayat Merkezi, Dicle Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Şehit Mehmet Kartal Aile Sağlığı Merkezinin inşaatına başlandığını kaydetti. Yapımına başlanan söz konusu sağlık yatırımlarının en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Kadıoğlu, "Gebze halkımızın yeni sağlık kuruluşlarına ihtiyacı vardı. Pandemi sürecinde aile sağlığı merkezlerimiz önem kazandı. Bu ihtiyaçlar dikkate alınarak, yeni sağlık hizmeti merkezlerimizin yapımına başlandı." ifadelerini kullandı. Kadıoğlu, yakın zamanda ihalesi tamamlanıp hemen inşaatına başlanacak olan Gebze Ağız Diş Sağlığı Merkezinin de bölgedeki diş hastanesi ihtiyacını gidereceğini belirtti.

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